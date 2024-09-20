تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة باريس للإسكواش 2024

تتجه أنظار عشاق "القفص الزجاجى" الإسكواش، نحو العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة نصف نهائي بطولة "باريس للإسكواش 2024"، والتى تشهد سيطرة مصرية خالصة.



وشهدت مباريات دور ربع نهائى بطولة باريس للإسكواش 2024، المؤهلة لنصف النهائى سيطرة مصرية، بعد استحواذ كامل على منافسات السيدات بتأهل 4 لاعبات، ولاعبين فى الرجال.

وجاءت مباريات اليوم فى منافسات نصف النهائي كالتالى:

- الساعة 7.30 مساءا :

نور الشربينى × روان العربى

- الساعة 8.15 :

علي فرج × دييجو الياس

- الساعة 9.15 :

- نوران جوهر × هانيا الحمامى

- الساعة 10.00 :

مصطفى عسل × بول كول

وضمنت مصر لقب بطولة السيدات، بعد تأهل اللاعبات الأربعة نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمصنفة الأولى عالمياً، نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية، هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة، روان العربى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثامنة، بعد تأهلهن إلى نصف النهائى، لتصبح منصة التتويج مصرية خالصة.



وفى منافسات الرجال، تأهل إلى الدور نصف نهائى كل من علي فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الاول عالمياً، النيوزلندى بول كول المصنف الثانى عالمياً، مصطفى عسل لاعب بالم هيلز والمصنف الثالث، البيروفى دييجو الياس المصنف الرابع.

وجاءت نتائج ربع النهائى كالتالى :

- منافسات السيدات :

• فوز نور الشربينى (1) على الأمريكية أوليفيا ويفر (5) بنتيجة 3-1 : 11-5, 11-7, 6-11, 11-9 .

• فوز نوران جوهر (2) على الأمريكية أماندا صبحى (9) بنتيجة 3-1 : 7-11, 11-6, 11-7, 11-1 .

• فوز هانيا الحمامى (3) على فيروز أبو الخير (16) بنتيجة 3-2 : 9-11, 11-2, 11-13, 11-9, 11-8 .

• فوز روان العربى (8) على البلجيكية نيلى جيليس (4) بنتيجة 3-0: 11-9, 11-5, 12-10 .

- منافسات الرجال :

• فوز علي فرج (1) على محمد الشوربجى (8) بنتيجة 3-1: 11-6, 10-12, 11-5, 11-2 .

• فوز بول كول (2) على طارق مؤمن (7) بنتيجة 3-1: 11-8, 10-12, 11-2, 11-8 .

• فوز مصطفى عسل (3) على مازن هشام (5) بنتيجة 3-0: 12-10, 11-6, 11-4 .

• فوز دييجو الياس (4) على كريم عبد الجواد (6) بنتيجة 3-1: 11-7, 9-11, 11-6, 11-2.