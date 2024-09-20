الإسكندرية في أسبوع.. "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" تتصدر المشهد

تصدرت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري أحداث الأسبوع في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد تدشين المحافظ لها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تدشين المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال خطة عمل تستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" تولي اهتمام كبير بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل بالتنسيق بين جميع جهات الدولة، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة بحيث يشعر المواطن بالمردود الايجابي خلال فترة وجيزة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المبادرات الرئاسية تعد دائمًا نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لايمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية على مختلف المحاور.

ومن الجدير بالذكر؛ تتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية: مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما ترتكز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائقه، وتعزيز الحماية المدنية، وذلك من خلال آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة.

جاء ذلك بحضور؛ المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ ، وممثلين عن المنطقة الشمالية ، والخدمة الوطنية، وزارة العدل، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية العمل، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ومديرية الصحة، والإسعاف، ومديرية الأوقاف، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التضامن الاجتماعي، والجهاز القومي لحقوق المرأة، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجهاز حماية المستهلك، والتأمينات الاجتماعية، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ووحدة السكان، وخدمات مصر، والبريد المصري.

محافظ الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية لإطلاع النواب على المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق بالمحافظة

في إطار التنسيق مع نواب مجلسي النواب والشيوخ وإطلاعهم على مجهودات الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 وفقًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية يصاحبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية، حيث بدأت الجولة بتفقد نموذج للموقف التنفيذي لقطاع القوس الغربي وعرض لمشروع القوس الشرقي لمحور اللواء عمر سليمان، مشيرًا إلى أن المحور الجديد يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية الصناعية اللوجيستية، بمدينة برج العرب ومحيطها، ثم إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي وذلك بطول 20 كم وعرض 6 حارات لكل اتجاه، بالإضافة استعراض الموقف التنفيذي لمشروع القوس الشرقي بطول 27 كم.

ثم تم عرض كامل للمخطط الإستراتيجي لشبكة الطرق بالمحافظة والتي يتم تنفيذها بالتكامل بين أجهزة الدولة مجتمعة بعدد 26 مشروع بتكلفة 50 مليار جنيه خلال الفترة عام 2014 حتى تاريخه والتي تم الانتهاء من عدد 17 مشروع منهم بتكلفة 23 مليار جنيه.

كما تناول العرض الموقف التنفيذي للخطة الجاري تنفيذها بالإسكندرية حاليًا من خلال أجهزة الدولة متمثلة في (محافظة الإسكندرية، وزارة النقل، وزارة الإسكان) والتي تشمل تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 23.5 مليار جنيه.

كما تم تقديم شرح لكيفية ربط الخطط التنفيذية للمشروعات ومصادر تمويلها للوصول إلى حل جذري للتكدسات المرورية وخلق محاور طولية وعرضية تمثل شرايين جديدة للإسكندرية.

وفي ختام جولته تم تفقد مشروع إنشاء كوبري محور السادات على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، والذي يعتبر المدخل الرئيسي لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويبلغ طول الكوبري حوالي 2.6 كم، وبه 3 حارات مرورية بكل اتجاه فقط.