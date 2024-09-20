سوء معاملة والدته السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور

أقدم طالب في عقده الثاني على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بسبب سوء معاملة والدته له بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

طالب ينهي حياته شنقًا ببولاق الدكرور

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور على جثة طالب في عقده الثاني مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وعثر داخل ملابسه علي ورقة يؤكد فيها إقدامه على إنهاء حياته شنقا بسبب سوء معاملة والدته له، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.