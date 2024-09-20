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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب معاكسة فتاة.. مقتل شخصين في مشاجرة مسلحة ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي ميكانيكي وجامع خردة مصرعهما طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة الثاني لشقيقة الأول بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

معاكسة فتاة تنتهي بمأساة في بولاق الدكرور 

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمد" ميكانيكي، به آثار طعنة في القلب، "عمر" بائع خردة، به آثار طعنتين بالبطن والرقبة، ولقيا مصرعهما أثناء محاولات إسعافهما وادعاء مشاجرة ومقيمن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـص وعمل التحريات تبين قيام الثاني بمعاكسة شقيقة الأول ولدي حضوره للدفاع عن شقيقته نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعديا فيها الطرفان كلاهما على بعض مما تسبب في اصابتهما التي أودت بحياتهما، جري التحفظ على الجثامين داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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