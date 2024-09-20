استشاري تخطيط عمراني: الدولة تعمل على توفير أماكن صالحة للاستثمار والسكن والخدمات

قال الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، إن خطة الدولة في عام 2014 كانت أن يتم التعامل مع كل الوفورات الموجودة بمصر خاصة في الأراضي الموجودة بالدولة سواء لها إمكانيات ضخمة أو تحتاج إلى بعض الإمكانيات الضخمة مثل الأراضي الصحراوية.

وأضاف «حسنين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة تدخلت بمساعدة الهيئات المختلفة والتي من ضمنها هيئة التخطيط العمراني والمستشارين المتعاملين معها بعمل مخططات كاملة لهذه المدن وإعادة التخطيط، لتصبح الدولة قادرة على توفير أماكن صالحة للاستثمار والسكن والخدمات.

وأوضح أن الفترة الماضية بدأ التدقيق في جميع إمكانيات الأراضي الموجودة خاصة الشاغرة، كون أنها قد تحتاج إلى تطوير، فضلا عن أنه تم إعادة فتح ملف لعملية تطوير أخرى لهذه المدن القائمة لتصبح مناطق جذب للسكان الموجودين في المناطق المزدحمة داخل الدلتا دون التعدي على الأراضي على الزراعية، متابعً:«سيكون هناك نوع من توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم».