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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لحملات إزالة التعديات ببني سويف

جانب من الازالات
جانب من الازالات
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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة أمس الخميس، والتي كانت قد بدأت  31 أغسطس، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. 

 وأوضح المحافظ، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال تلك المرحلة بلغ 291 حالة ( 111حالة تعد على  أرض أملاك الدولة على  6808 متراً  + 180 حالة تعد على 9  أفدنة و19 قيراطا أرض زراعية"ملكية خاصة"، ليصل إجمالي ما تم إزالته على مدار مراحل الموجة إلى 805 حالات بواقع ( 223 مرحلة أولى + 291 مرحلة ثانية بجانب 291 حالة بالمرحلة الثالثة ) 

 وجه المحافظ باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لإزالة التعديات، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل موجة والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تم تنفيذها بشكل متدرج ومتتابع على 3 مراحل، بدأت بالأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي، تلتها الثانية وجرى عقدها خلال الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الماضي، واختتمت بالثالثة من 31 أغسطس حتى أمس الخميس.

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