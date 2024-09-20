إعدام 650 كيلو أغذية مجهولة المصدر وتحرير 16 محضر حماية المستهلك بأسوان

قامت حملة مشتركة من نواب رئيس المدينة ورئيس حى غرب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين والصحة وذلك بقيادة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على شوادر بيع حلوى المولد، والمطاعم والمحلات وسلاسل الهايبر للتأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات للاستهلاك الآدمى .

تحرير 16 محضر حماية المستهلك لعدم وجود أسعار وفواتير بيع

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد نجحت جهود الحملة فى إعدام 650 كيلو جرام من الأغذية مجهولة المصدر ، فضلاً عن تحرير 16 محضر حماية المستهلك لعدم وجود أسعار وفواتير بيع .

ولفت إلى أنه تم التوجيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المناطق التى شهدت إعدام للأغذية بها، وسيتم مواصلة الحملات بشكل مستمر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

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