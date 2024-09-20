محافظ أسوان يترأس اجتماعا لاستعراض جهود الفرق الطبية المركزية والفنية

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الاجتماع التنسيقى لاستعراض جهود الفرق الطبية المركزية المتخصصة التى تم إيفادها من وزارة الصحة، وأيضاً الفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك فى حضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .

جاء ذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ومن منطلق الحرص على أبراز جهود أجهزة الدولة لتوضيح الحقائق بكل شفافية ومصداقية .

آخذ عينات من المحطات والمرشحات والمنازل بصفة مستمرة

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج المرور الميدانى على محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق ، والتى شهدت أخذ العينات من المحطات والمرشحات والمنازل ، وهو ما سيتم تنفيذه بصفة مستمرة من خلال الفرق المتخصصة بالصحة وشركة مياه الشرب للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية ، وبالتوازى تم المرور على المستشفيات للتأكد من وصول الرعاية الصحية لكافة المصابين ، وآخذ عينات منهم لإجراء التحاليل المعملية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة التى تساهم فى تماثل أى حالة مرضية للشفاء التام .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد وسط ملحمة من التكاتف والتلاحم بين كافة الأجهزة المختصة بهدف اتخاذ كافة الإجراءات الهادفة للحفاظ على صحة وسلامة أى مواطن أسوانى باعتبار ذلك يأتى فى مقدمة الأولويات لمنظومة العمل .

لافتاً إلى أنه بالتوازى يتم تنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية للمرور على المطاعم والمحلات وسلاسل الهايبر والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات للاستهلاك الآدمى.

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