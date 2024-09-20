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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليونيفيل: رصدنا تصاعدًا كبيرًا للأعمال القتالية على الخط الأزرق

قوات اليونيفيل
قوات اليونيفيل
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حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم الجمعة، على خفض التصعيد بعد زيادة كبيرة في الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إذ تتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران إطلاق النار منذ ما يقرب من عام.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لرويترز، إن قوة اليونيفيل ترى "تصاعدا كبيرا في الأعمال القتالية عبر الخط الأزرق" وفي جميع أنحاء منطقة عملياتها.

وأضاف "يساورنا القلق من التصعيد المتزايد عبر الخط الأزرق ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور".
 

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل الحدود اللبنانية الإسرائيلية إسرائيل وجماعة حزب الله