اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارًا وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والعظمى 39

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة ، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ورطب على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

كما يشهد اليوم الجمعة، أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 80 إلى 90 % للعظمى ومن 35:50% للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة .