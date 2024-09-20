أعلن حزب الله، أنه استهدف نقطة تمركز لجنود الاحتلال في موقع المطلة بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.
وتنتظر إسرائيل رد فعل حزب الله على انفجارات لبنان التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.
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حزب الله: استهدفنا نقطة تمركز لجنود الاحتلال في موقع المطلة
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أعلن حزب الله، أنه استهدف نقطة تمركز لجنود الاحتلال في موقع المطلة بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.
أعلن حزب الله، أنه استهدف نقطة تمركز لجنود الاحتلال في موقع المطلة بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.