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الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله: استهدفنا نقطة تمركز لجنود الاحتلال في موقع ‏المطلة

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله، أنه استهدف نقطة تمركز لجنود الاحتلال في موقع ‏المطلة بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة‏، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.
 وتنتظر إسرائيل رد فعل حزب الله على انفجارات لبنان التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.

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