حزب الله: استهدفنا نقطة تمركز لجنود الاحتلال في موقع ‏المطلة

أعلن حزب الله، أنه استهدف نقطة تمركز لجنود الاحتلال في موقع ‏المطلة بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة‏، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وتنتظر إسرائيل رد فعل حزب الله على انفجارات لبنان التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.