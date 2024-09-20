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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حكومة جزر القمر: مهاجم الرئيس لم يكن فى حالة طبيعية

رئيس جزر القمر غزالى
رئيس جزر القمر غزالى عثمانى
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أفادت فاطمة أحمد، المتحدثة باسم حكومة جزر القمر، بأن هناك معلومات تؤكد أن الشخص الذى هاجم رئيس جزر القمر لم يكن فى حالة طبيعية، حيث أشار البعض إلى تعاطيه لمخدر الحشيش.

وأضافت المتحدثة، وفق ما أورده "راديو فرنسا الدولي" في نشرته الأفريقية، "نحن في انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن وفاة المهاجم تعقد سير التحقيق وتجعل من المستحيل معرفة دوافع المهاجم أو ما إذا كان له شركاء محتملين.

وكان رئيس جزر القمر غزالى عثمانى قد أصيب بجروح طفيفة في هجوم بسكين أثناء حضوره جنازة زعيم ديني يوم الجمعة الماضي.

 

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