الزمالك يسعى للتأهل إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية من بوابة الشرطة الكينى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، نحو ملعب "استاد القاهرة الدولى"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك ونظيره الشرطة الكينى، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الزمالك فاز على الشرطة الكينى 1/صفر في مباراة الذهاب بعقر داره

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق الزمالك، على الشرطة الكينى فى عقر داره على ملعب "نيايو ناشيونال"، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب عبدالله السعيد فى الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وخلال اللقاء، باغت صاحب الأرض الضيوف من أجل إدراك هدف التعادل، إلا أن فريق الشرطة فشل في تسجيل هدف التعديل على مدار الشوط الثاني، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويسعى فريق الزمالك "حامل اللقب"، للسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على لقبه القارى فى نسخته الأخيرة، على حساب نظيره نهضة بركان المغربى، بعد أن حقق اللقب بقاعدة الأهداف خارج الملعب، بالهزيمة ذهابًا بهدفين لهدف، فى الملعب البلدى، والفوز إياباً بهدف دون رد، على استاد القاهرة الدولى، بأقدام لاعبه الجديد أحمد حمدي.

ويعتمد البرتغالى جوزية جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، على اللاعبين أصحاب الخبرات فى مواجهة الليلة، أمثال: محمد عواد وعمر جابر وأحمد مصطفي زيزو ومحمود شيكابالا وسيف الجزيري.

وتلقى الجهاز الفنى للزمالك تحت قيادة جوميز، دفعة كبيرة بعدما أعلن محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض، جاهزية اللاعب محمد شحاتة، لخوض مباراة الشرطة الكيني، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان محمد شحاتة قد تعرض للإصابة بشد خفيف في عضلة السمانة، وذلك في مباراة الذهاب، ولم يستطع استكمال اللقاء.

بينما يبحث فريق الشرطة الكينى، عن الفوز فى مباراة اليوم ورد الاعتبار، بعد أن قدموا مباراة مقبولة فى الذهاب، حيث أبدى أنتوني مودو، المدير الفنى لنادى الشرطة الكيني، ندمه على عدم استغلال فريقه للفرص التى أتيحت لفريقه.

حيث قال أنتوني: "كان يجب أن نستغل الفرص التي سنحت لنا، والحظ عاندنا، احترمنا الزمالك ومنحناه فرصة لترتيب صفوفه في بداية اللقاء، لكن مستوانا تحسن بعد ذلك".

وتوعد أنتوني الزمالك فى مباراة الإياب، قائلاً: "لدينا مباراة أخرى و90 دقيقة في القاهرة، سنعمل على هز شباك الزمالك، فكل شيء وارد في كرة القدم".