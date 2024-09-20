المعمل الجنائي يعاين حريق مصنع طوب بالعياط

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها في حريق هائل نشب داخل مصنع للطوب الطفيلي بالعياط، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، واستمعت إلى إفادات العامل والمسؤولين عن المصنع عن ملابسات الحريق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

انفجار أنابيب الغاز

وكشفت التحريات أن السبب وراء الحريق الذي نشب فى المصنع، هو انفجارات متتالية لعدد كبير من أنابيب الغاز المستخدمة في تصنيع الطوب، مما أدى إلى حريق هائل التهم معظم المعدات الموجودة بالمصنع، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

حريق مصنع طوب

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل مصنع للطوب الطفيلى بمحيط مركز العياط.

على الفور، دفعت الإدارة بعدد من سيارات الإطفاء بالتنسيق مع قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن الحريق اندلع في المصنع الذي كان يعمل بدون ترخيص، وأن السبب وراء الحريق هو تسرب الغاز من إحدى أنابيب الغاز المستخدمة في التصنيع إلى اندلاع الحريق الذي شمل عددا كبيرا من الاسطوانات ونتج عنه انفجارات متتالية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض الواقعة على النيابة العامة.