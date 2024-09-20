محافظ أسوان يجتمع مع مديري المستشفيات لرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الحالات الطارئة

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاً مع مديرى المستشفيات حضره الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وخلال الاجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لأى حالات طارئة مصابة بأى أمراض معوية سواء كانت ناتجة عن الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة أو المشروبات، وخاصة أن ذلك يحدث بشكل مستمر فى فصل الصيف .

وكلف بأن يتم تواجد أطقم الأطباء والتمريض على مدار اليوم داخل كافة المستشفيات بمختلف المراكز والمدن للتعامل مع أى حالات مرضية ، وتوفير العلاج المناسب لها لسرعة التماثل للشفاء بشكل كامل .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وفى إطار الجهود المشتركة بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة أسوان .

دورة تدريبية عبر برنامج " زووم " لمستشار وزير الصحة لتوعية الأطباء والعاملين بأسلوب التعامل الأمثل مع حالات النزلات المعوية

هذا وشهد الاجتماع قيام وزارة الصحة والسكان بتقديم دورة تدريبية عن طريق برامج التواصل الإفتراضية ( زووم ) لتوعية الأطباء والعاملين بنطاق محافظة أسوان بأسلوب التعامل الأمثل مع حالات النزلات المعوية حيث قام بالتدريب الدكتور شريف وديع مستشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وذلك من خلال عرض أهم البروتوكولات فى العلاج والمتابعة للحالات المصابة وذلك فى حضور الأطباء المتخصصين ورؤساء الأقسام من مختلف المستشفيات.

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