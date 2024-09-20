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الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الزمالك يستضيف الشرطة الكينى ومواجهات قوية للمحترفين

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الجمعة الموافق الـ 20 من سبتمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
 

*كأس الكونفدرالية الإفريقية:


07:30 الملعب المالي - مالي × باينسفيل - ليبيريا
8:00 الزمالك - مصر × بوليس - كينيا
10:00 نهضة بركان - المغرب × دادجي - بنين
 

* دورى أبطال أفريقيا:


08:00 شباب رياضي بلوزداد - الجزائر × دوان - بوركينا فاسو
 

* الدوري السعودي للمحترفين:

 
06:15 الخليج × الفيحاء
6:55 الأهلي × ضمك
9:00 الاتفاق × النصر
 

*الدورى الفرنسي:


09:45 نيس × سانت إيتيان
 

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