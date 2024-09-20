تشاهدون اليوم.. الزمالك يستضيف الشرطة الكينى ومواجهات قوية للمحترفين

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الجمعة الموافق الـ 20 من سبتمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:



*كأس الكونفدرالية الإفريقية:



07:30 الملعب المالي - مالي × باينسفيل - ليبيريا

8:00 الزمالك - مصر × بوليس - كينيا

10:00 نهضة بركان - المغرب × دادجي - بنين



* دورى أبطال أفريقيا:



08:00 شباب رياضي بلوزداد - الجزائر × دوان - بوركينا فاسو



* الدوري السعودي للمحترفين:



06:15 الخليج × الفيحاء

6:55 الأهلي × ضمك

9:00 الاتفاق × النصر



*الدورى الفرنسي:



09:45 نيس × سانت إيتيان

