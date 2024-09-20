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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 8 مواطنين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى
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استشهد، اليوم الجمعة، 8 مواطنين على الأقل وأصيب أربعة آخرون فى قصف إسرائيلى على منزل مأهول فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، انتشال 8 شهداء و4 إصابات جراء غارة جوية من الطيران الحربى الإسرائيلي استهدفت منزلًا في منطقة تل النويري غرب مخيم النصيرات نقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل عدد من الإصابات إثر استهداف الاحتلال بصاروخ من طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

 

مواطنين استشهد قصف اسرائيلي مخيم النصيرات غزة