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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الدورة 14 لمهرجان الإسكندرية المسرحي

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية المسرحي
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كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، عن أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية، للدورة الرابعة عشرة، التي تحمل اسم الفنان أحمد السقا، وتقام خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

تضم لجنة التحكيم نخبة من المبدعين في مجال المسرح مختلف دول العالم، وهم: 
رئيس لجنة التحكيم: المخرج فيليب ماكنزي من أستراليا "رئيسا"، وعضوية كل من: الكاتب المسرحي محمود جمال حديني من مصر، ومصمم المناظر المسرحية روبيستمان مولينز من أمريكا، والكاتبة والمخرجة سيرين أشقر من  فرنسا، والناقدة منار خالد من مصر، ومقرر لجنة التحكيم الفنانة ناديت عادل من مصر.

إن اختيار هذه النخبة المتميزة يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في إثراء المشهد المسرحي العالمي، ويعكس التزام المهرجان بتقديم أعلى معايير التقييم للأعمال المسرحية المشاركة.

يشار إلى أن المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومدير المهرجان الفنان أحمد سمير، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي مسرح بلا انتاج أحمد السقا الدورة 14