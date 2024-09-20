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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قديروف يتّهم إيلون ماسك بتعطيل سيارته عن بُعد

قديروف
قديروف
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اتّهم الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، بتعطيل مركبته، وهي من طراز «تسلا سايبرترك»، عن بُعد، وهي السيارة التي يقول إنه تلقاها منه كهدية في أغسطس.

وكان قديروف الذي يحكم الشيشان بقبضة من حديد، منذ أكثر من 17 عاماً، شارك مقطع فيديو في أغسطس يظهره خلف عجلة قيادة سيارة «تسلا سايبرترك» مع مدفع رشاش مثبَّت في الجزء الخلفي من المركبة.

وكان قديروف أعلن أن إيلون ماسك قدمها له، فيما قال الأخير على منصة «إكس» إنها ادعاءات كاذبة.

وقال قديروف في منشور على «تلجرام»: «مؤخراً، عطّل ماسك مركبة (تسلا سايبرترك) عن بُعد. ليس من الجيد أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة. هو يقدم هدايا باهظة الثمن ثم يعطّلها عن بعد».

وأشار قديروف إلى أن السيارة التي تسلمها استُخدِمت في مسرح العمليات العسكرية، وأُرسلت إلى أوكرانيا حيث «قدّمت أداءً ممتازاً».

ويُظهِر رمضان قديروف (47 عاماً) دعماً غير مشروط للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يؤكّد إرسال آلاف الجنود لمساعدة الجيش الروسي في هجومه بأوكرانيا.

الزعيم الشيشاني رمضان قديروف إيلون ماسك