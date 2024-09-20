رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف لمناقشة دعم أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إنها وصلت إلى كييف؛ لمناقشة دعم أوروبا لأوكرانيا، والاستعداد لفصل الشتاء، وشؤون الدفاع، ومدى إحراز تقدم في قروض مجموعة السبع.

وكتبت على منصة إكس: «زيارتي الثامنة إلى كييف تأتي مع قرب بدء موسم التدفئة، واستمرار روسيا في استهداف البنية التحتية للطاقة».

وأعلنت، أمس الخميس، أنه سيتم تخصيص 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لأوكرانيا في هذا الشتاء.

ودمرت روسيا بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا قدرتها نحو 9 غيغاواط، قالت فون دير لاين إنها «تعادل الطاقة في دول البلطيق الثلاث».

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى استعادة القدرة على توليد 2.5 غيغاواط من الكهرباء، وسيعمل على زيادة الصادرات لتزويد أوكرانيا بنحو 2 غيغاواط من الكهرباء.

وستلتقي فون دير لاين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين.