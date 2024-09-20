تحقيقات موسعة في بلاغ يتهم صلاح التيجاني بالتحرش

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة مع الشيخ صلاح الدين التيجاني في اتهامه بالتحرش بفتاة، فيما اتهم التيجاني الفتاة المشار إليها ووالدها بالتشهير به والإساءة لسمعته عبر بلاغ تقدم به للأجهزة الأمنية.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على الشيخ صلاح الدين التيجانى فجر اليوم الجمعة على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، كما تقدم التيجاني ببلاغ يتهم فيه الفتاة ووالدها بالتشهير به.

وكشفت أجهزة الأمن في وقت سابق، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

يذكر أن الطريقة التيجانية قد نشرت بيان تتبرأ فيه من الشيخ صلاح الدين التيجاني، وانهم قد سبق لهم فصله من الطريقة، علاوة على إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد المذكور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرض الطرفين على النيابة للتحقيق.