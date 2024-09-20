الشرقية في أسبوع.. وقوع حادث تصادم بين قطارين ورفع الطوارئ بجميع المستشفيات.. والمحافظ يتابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ويشهد تدشين "بداية" ويكرم الأوائل

شهدت محافظة الشرقية خلال الأيام الماضية أحداثا متتالية كان من أهمها وقوع حادث تصادم بين قطارين بمنطقة الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات.

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الشرقية، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد، وتم الدفع فورًا بعدد 39 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية، والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة تزامناً مع وقوع الحادث.

وأكد شهود عيان، وقوع الحادث عند البلوك 5 بمدينة الزقازيق، لخطأ في التحويلة، حيث كان القطار 363 القادم من "المنصورة - القاهرة" متوقفًا في المكان المخصص له منتظرًا الحصول على إذن المرور، فوجئ بتصادم القطار 281 "الزقازيق - الإسماعيلية" والذي كان قد تحرك منذ دقائق معدودة من محطة الزقازيق في اتجاه الإسماعيلية.

وتابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الحالة الصحية لمصابي الحادث، والذي أسفر عن إصابة 52 شخصًا، وتم نقلهم لمستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفى الأحرار التعليمي، وأحد المستشفيات الخاصة، فضلا عن وقوع 4 حالات وفاة.

وأوضح المحافظ، أنه يتابع على مدار الساعة الحالة الصحية لمصابي الحادث، للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم لحين تماثلهم للشفاء، لافتا إلى أنه تم خروج 44 مصابًا من المستشفيات لتحسن حالتهم الصحية، منهم 30 مصابًا بمستشفيات جامعة الزقازيق، و11 مصابًا بمستشفى الأحرار التعليمي، و3 مصابين بأحد المستشفيات الخاصة، مقدماً خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويُلهم اهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.

وخلال تأدية واجب العزاء، قدم الأشموني إعانة مالية عاجلة لأسر الضحايا، معرباً عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم.

كما كلف المحافظ أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين طبقا للقانون، وتنفيذاً لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات ذات الصلة لصرف التعويضات اللازمة، مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.

وأعرب أهالي الضحايا عن امتنانهم لمحافظ الشرقية، لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في مصابهم الأليم.

وكانت جهات التحقيق بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية قد قررت حبس سائقي قطاري الزقازيق، وعامل المزلقان على ذمة التحقيقات

كما شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنطقة الساحة الشعبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لتشمل جميع الفئات العمرية وتغطي بذلك جميع المحافظات.

وأوضح المحافظ أن المشروع القومي للتنمية البشرية يُعد انعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، ونتاجاً للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجالات الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل حيث يستهدف البرنامج كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاماً.

وأشار محافظ الشرقية إلى مشاركة 350 ممثلاً عن مديريات ( الصحة – التموين – الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعي الأزهر - الأوقاف - الكنيسة ) وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومكتبة مصر العامة وهيئة البريد المصري ومصلحة الشهر العقاري وصندوق مكافحة الإدمان وجمعية الأورمان وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .

وتفقد المحافظ ومرافقوه اصطفاف سيارات المديريات الخدمية والهيئات المشاركة في المبادرة والتي شملت 40 معدة " تابعين لـ (رئاسة مركز الزقازيق – وحدة التدخل السريع – مصلحة الشهر العقاري – مديريات ( الشباب والرياضة - الصحة – التموين – التضامن الاجتماعي – العمل ) ومكتبة مصر العامة – المراكز التكنولوجية – شركة مياه الشرب والصرف الصحي الهلال الأحمر المصري - البريد المصري ـ صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه - جمعية الأورمان -الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية) جاهزين لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة وكافة الخدمات المتاحة بكل جهة والتي من المقرر أن تستمر لمدة 100 يوم من بداية التدشين.

كما اصطف وفد من رجال وبراعم الأوقاف معربين عن تضامنهم وانضمامهم لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" مؤكدين على بذل أقصى الجهد والعمل لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في توفير حياه كريمة لكافه أطياف المجتمع .

شهدت فعاليات المبادرة إنطلاق ماراثون رياضي لعدد 400 شاب وفتاة تابعين لمديرية الشباب والرياضة من أمام ديوان عام المحافظة مرورا بكوبري عرابي وصولا لمديرية الشاب والرياضة والعودة للديوان العام وكذلك تقديم عرض فني لأعضاء مركز شباب صفط الحنا التابع لإدارة شباب أبو حماد نال استحسان الحضور.

وقدم محافظ الشرقية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه الدائم والمستمر على الاهتمام بملف بناء الإنسان المصري وتعزيز حقوقه، وترسيخ الهوية المصرية وصولاً لبناء مجتمع متقدم ومتكامل غايته الأساسية خدمة المواطن المصري وتحقيق أماله وطموحاته.

فيما عقد الأشموني اجتماعاً مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعلمية بالمحافظة وذلك للوقوف على الإستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 م والاطمئنان على إنهاء أعمال الصيانة للمدارس وتوفير بيئة تعليمية أمام الطلاب بمراحل التعليم المختلفة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التطبيق الحاسم للائحة الإنضباط المدرسي طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم والفني في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنضباط وانتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية.

وأوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم إستعدادات المديرية بإداراتها التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024 / 2025م والتي شملت إنهاء أعمال الصيانة بالمدارس وسد العجز بأعضاء هيئة التدريس وتطبيق النسبة المقررة للكثافة الطلابية بالفصول ، وكذلك تنظيم عملية إستقبال الطلاب الجدد بقاعات رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي وكذلك توفير الإضاءة والتهوية الجيدة بالفصول للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بعدم السماح لأولياء أمور التلاميذ بالصفوف الأعلى من الصف الثاني الابتدائي بالدخول للمدرسة مع بدء العام الدراسي مع مراعاة الطول والنظر خلال تسكين التلاميذ بالفصول المدرسية مؤكداً على ضرورة التعامل مع أولياء أمور الطلاب بأسلوب تربوي ومتحضر قائلاً " نعمل جميعاً للصالح العام وهدفنا الحفاظ على إنضباط اليوم الدراسي بالمدارس لتخريج أجيال قادرة على بناء وتنمية المجتمع .

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور الإخصائي الإجتماعي والنفسي بكل مدرسة للقضاء نهائياً على مشكلة الغياب والتسرب من التعليم وضمان إنتظام التلاميذ بالحضور إلى المدارس والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمه لهم .

وكرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 96 طالبا وطالبة من أوائل شهادات (الثانوية العامة والأزهرية - الدبلومات الفنية والتعليم المزدوج – ذوي الهمم - الإعدادية العامة والأزهرية) بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزاً لهم على مواصلة التفوق في المراحل التعليمية المختلفة.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للطالب محمد القلاجي المقيد بمعهد الناصرية الإبتدائي بمدينة صان الحجر ثم كلمه لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات في الشهادات العامة والأزهرية وذوي الهمم للاحتفال بهم وتكريمهم تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة ، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تألو جهداً نحو تطوير منظومة التعليم وتسعى جاهدة لوضع أطر وبرامج تعليمية جديدة تتواكب مع أحدث الأساليب والطرق الحديثة لتحقيق طفرة تعليمية وتقديم أجيالاً جديدة قادرة على البناء والمشاركة في صنع مستقبل الوطن، مؤكداً على ضرورة مواصلة التفوق الدراسي في مختلف المراحل الدراسية.

وأشاد المحافظ بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات مطالباً المكرمين بالاستمرار في التفوق الدراسي والحصول على أعلى الدرجات سواء في التعليم الثانوي أو الجامعي ، قائلاً اتمني أن أري الـ 96 متفوق اليوم 96 عالماً في المستقبل ينهضون ببلدهم ويحققون التقدم والرخاء.

وأعرب عن سعادته بتفوق الطلاب من ذوي الهمم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادة (الثانوية العامة والأزهرية) وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التي واجهتهم خلال فترة الدراسة مقدماً الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالتعليم العام والأزهري، قائلاً أبناؤنا أمانة في أعناقكم فهم يمثلون نواه لصنع مستقبل مصر وأنتم أداة لتشكيل الوعي والوجدان وبناء أجيال جديدة قادرة على المساهمة في بناء وتقدم البلاد فلنمضي جميعاً نحو تحقيق الأفضل وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

من جانبه نقل الدكتور السيد الجنيدي وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور عبد الرحمن الضويني وكيل الازهر الشريف والدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، لمحافظ الشرقية لحرصة علي تكريم أبنائهم من أوائل الثانوية العامة والإعدادية الأزهرية مؤكداً أهمية التعليم الأزهري الذي يدرس خلاله الطلاب 16 مادة ما بين مواد علمية وشرعية وحصول المحافظة على 5 مراكز علي مستوي الجمهورية انما هو دليل علي سلاسة مواد التعليم الأزهري التي ترقي بالنفس قبل البدن فسيظل الأزهر الشريف دائما الداعم ومصباح للظهور وحصن عبر العصور .

بينما قدم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية لمشاركته إحتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية ليؤكد أننا اليوم نحصد ثمرة مجهود عام دراسي مضي واستطعنا أن نحرز مراكز متقدمه بفضل الدعم الدائم من المحافظة وسعي أولياء أمور الطلاب للوقوف جنباً إلى جنب مع المعلمين لوصول أبنائهم لهذا التكريم.

وعلى هامش الإحتفالية كرم محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بمنحهما وسام التميز وشهادة تقدير لأدائهما المتميز وحسن الإشراف على العملية التعليمية وحصد أبنائنا الطلاب والطالبات لمراكز متقدمة على مستوي الجمهورية والمحافظة.

وأهدى وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لمحافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديراً لدورة البارز في النهوض بالعملية التعليمية بالقطاعين العام والأزهري والنهوض بكافة الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

كما حرص المحافظ على تكريم الطالب محمد القلاجي المقيد بمعهد الناصرية الإبتدائي الأزهري بمدينة صان الحجر وقارئ القرآن الكريم بمنحة وسام التميز ومكافأة مالية وذلك لحسن تلاوته لآيات الذكر الحكيم وتشجيعاً له على الإستمرار في حمل كتاب الله وحفظه وتلاوته داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وفي نهاية الإحتفالية أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية ودعوته لهم لحضور إحتفالية المحافظة بتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية ليمثل لهم دافعاً نحو تحقيق المزيد من التفوق والنجاح ، كما قاموا بالتقاط صور تذكارية مع المحافظ مقدمين له الشكر والتقدير ولجميع القائمين على التعليم العام والفني والأزهري.

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