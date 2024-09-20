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الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

الدولار
الدولار
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استقر  سعر  صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات  اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية في ومكاتب الصرافة وفي السوق السوداء، وذلك وفقًا لآخر التحديثات على شاشات عرض البنك المركزي المصري. 

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 48.49 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.


كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، بداية اليوم في نحو  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المتحد،  وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع
فيما بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار أسعار الدولار في البنوك اليوم البنك المركزى المصرى