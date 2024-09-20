فلسطين.. مروحية إسرائيلية تقصف محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن مروحية إسرائيلية قصفت محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع ‎غزة.

واحترقت عدة سيارات بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز، خلال اقتحام حي كفر عقب شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قباطية جنوب جنين، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين، ما أسفرعن استشهاد سبعة شبان وإصابة 11 بالرصاص الحي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 50 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة كفر لاقف في مدينة قلقيلية، وداهم الاحتلال منازل المواطنين، وقام بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

واستشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، 7 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.