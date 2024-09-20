وزير الاقتصاد التايواني: أجزاء أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان غير مصنوعة في تايوان

أعلن وزير الاقتصاد التايواني، كو جيه هوي، إن أجزاء أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان غير مصنوعة في تايوان.

وقالت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن أجهزة الاتصال التي تم تفجيرها في أماكن متفرقة داخل بيروت ومناطق آخرى تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان.

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت بالإضافة إلى أماكن آخرى في لبنان موجة انفجارات لأجهزة الاتصال "البيجر" و"إيكوم" اللاسلكية، مما أدت إلى مقتل عدد من المدنيين وعناصر من حزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك نحو 20 قتيل، وأكثر من 450 مصاب، جراء تفجير أجهزة الاتصال في حوزة مستخدميها في أماكن متفرقة داخل لبنان.