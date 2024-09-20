نادى محافظة الفيوم يحتفل بختام النشاط الرياضي.. ويكرم 536 لاعب ومدرب|صور

أقام نادى محافظة الفيوم الرياضي، الموسم الرياضى احتفالية مساء الخميس لختام النشاط الرياضى للعام 2024 - 2023 حضره جمع كبير من الرياضيين لاعبين ومدربين وأسرهم وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

قال حازم طه نائب رئيس مجلس إدارة النادى، فى كلمته التى القاها نيابة عن النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الإدارة، إن مجلس إدارة النادى حرص على الاهتمام بالرياضة والرياضيين ودعم المتميزين منهم، مشيرا إلى عمليات التطوير المستمرة التى شملت كافة الملاعب والمرافق الخدمية، والدعم المتواصل للموهوبين، موضحا ان التطوير جاء ضمن خطط مدروسة وحققت نتائج جيدة.

بدأ الاحتفال، بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم للطالب يوسف عمرو، وتوالت فاعليات الاحتفال الذى قدمه الدكتور عاصم خميس، ونيره خالد.

شهد الاحتفال 3 عروض رياضية مثيرة للاعبي الكاراتيه، والجمباز والجودو وأشرف على العروض الدكتور مالك سليمان مدير النشاط الرياضى.

وتم خلال الاحتفال تكريم عدد كبير من المدربين واللاعبين، وسلم نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عبد الباسط امين الصندوق، والدكتور طارق السواح، وإسلام جاير عضو مجلس الإدارة، وأحمد على مسعود عضو مجلس الإدارة، وأيمن فزاع المدير التنفيذي بالنادي، دروع التميز وشهادات التقدير للمكرمين، كما حضر الاحتفال، الدكتور محمد فهمى، والحاج سيد الطيب وكابتن عنتر جاد.

شمل التكريم، 54 مدربًا و482 لاعب ولاعبه من المتفوقين رياضيًا بإجمالى 536 وتم تكريم 19 من لاعبى كرة اليد مواليد 2006، و10 لاعبين من مواليد 2004 و20 لاعب من مواليد 2008 و34 من فرق كرة الطائرة بنين، و26 من فرق التنس الأرضى كابتن سيد، و23 من التنس الأرضى" كابتن حسام، و32 لاعب من فرق الكاراتيه قطاع بطولة، و16 لاعب من الكاراتيه قطاع ممارسة، و34 لاعب من فرق كاراتية ذى الهمم قطاع بطولة، و40 لاعب من التايكوندو قطاع بطولة، و19 لاعب تايكوندو ممارسة، و18 لاعبة من فرق الجمباز، و10 لاعبات من فرق كرة بدنيات قطاع ممارسة، و41 لاعبةمن الكرة الطائرة قطاع ممارسة، و46 لاعب من الجودو قطاع ممارسة، و12 لاعب من لعبة الملاكمة قطاع ممارسة، و10 لاعبين من الدراجات قطاع بطولة، و14 لاعب كرة قدم، و36 لاعب من الاسكواش قطاع ممارسة، و32 لاعب كرة السلة قطاع ممارسة

كما تم خلال الإحتفال تكريم فرق كرة اليد كل من - تامر عبدالمقصود - سيد حسن سيد- محمود محمد عبدالتواب - حازم عبد المقصود - عصام عنتر احمد - محمد ابراهيم مصطفي - شادي وصفي - امنة رضا.

والكرة الطائرة مؤمن عبدالله محمود - هشام محمود - نبيل عزت محمد - اسلام عماد - الشيماء حمدي بكري - الشريف محمد احمد.

وكرة القدم:- الدكتور احمد عبدالباقي - وليد جلال وكرة السلة- محمد عبدالصمد علي

والكاراتيه محمد رجب محمد - محمد السيد ابوسريع - عاصم السيد قرني- مختار عبدالعظيم - مصطفي صايم عبدالتواب.

كما تم تكريم لاعبى ومدربى التايكوندو - عويس عبدالنبي - صلاح أبو حامد - أحمد مصطفى عبدالحكيم و"الملاكمة "جمال راغب بدر - "والجودو " احمد هاشم - "واسكيت "ندى محمد على - " والكونغ فو- "مصطفى كمال أحمد، و"الاسكواش:- "عمرو يونس- أدهم أحمد - احمد سمير- شيماء مدحت -سامر محمد و"التنس الأرضي"- سيد مبروك - حسام حجاج - أحمد سيد مبروك - إيهاب شاهين و"فتنس أطفال" - أحمد إيهاب محمد و"جيم سيدات" - سامية هشام محمودى "جيم رجال" هاني توفيق و"الجمباز"- عبدالله شحاتة - ولاء فاروق و"رفع الاثقال"- احمد احمد محمد سعد - جمال عبدالله و"الدراجات" - محمد فؤاد فتحي - محمد مظهر عبدالتواب و"العاب القوى"- عبدالناصر الخولي و"مشرفين النشاط "محمد صالح عثمان - فايزة عبدالمنعم منصور - محمد خالد عمران.

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