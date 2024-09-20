فلسطين.. 6 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا في محيط منتزه البلدية بمدينة غزة

أعلن ‏الدفاع المدني الفلسطيني، استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلًا في محيط منتزه البلدية بمدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قباطية جنوب جنين، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين، ما أسفرعن استشهاد سبعة شبان وإصابة 11 بالرصاص الحي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 50 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة كفر لاقف في مدينة قلقيلية، وداهم الاحتلال منازل المواطنين، وقام بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

واستشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، 7 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفا على منزلًا لعائلة "أبو ربيع" في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وما زالت طواقم الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.