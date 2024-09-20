التيجاني وخديجة.. اتهامات متبادلة تقود الطرفين إلى النيابة (القصة الكاملة)

أعلنت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص - صلاح الدين التيجاني - مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية"، بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على موقع "فيس بوك" دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وتبين أن المذكور أنه غير منتمي للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري عرض الطرفين على النيابة العامة.

صلاح التيجاني والفتاة خديجة

من هو صلاح الدين التيجاني؟

صلاح الدين التيجاني.. اسم قد لا يعرفه الكثيرون، لكنه أحد أبرز شيوخ الطريقة التيجانية في مصر، الذي تصدر الترند خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد اتهام فتاة تدعى «خديجة» بتحرشه بها جنسيًا، وهي الواقعة أثارت ضجة كبيرة، خاصة أن الشيخ يتمتع بشعبية كبيرة بين مريديه.

الحكاية بدأت بعدما دونت فتاة تدعى «خديجة خالد» تعمل مهندسة معمارية، وتقيم في روسا عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، منشورًا الثلاثاء الماضي، اتهمت خلاله الشيخ صلاح الدين التيجاني، بالتحرش عن طريق إرساله صورًا مخلة بالآداب مصحوبًا بكلام غير لائق في مراسلات بينهما على تطبيق «ماسنجر».

والشيخ صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني، الشهير باسم صلاح التيجاني هو فقيه ومحدث ومقرئ، وأحد المنتمين للطريقة التيجانية الصوفية، له العديد من المؤلفات في مختلف العلوم الدينية والصوفية، ولد 12 يونيو 1958، بحي السيدة زينب من القاهرة، وله عدة مؤلفات من الكتب.

الطريقة التيجانية الصوفية

ينتمي صلاح التيجاني إلي الطريقة التيجانية الصوفية، ولكنه فُصل منها عام 2000، بقرار من الشيخ محمد الحافظ التيجاني، بسبب محاولاته المتكررة للانقلاب عليه وأخذ الطريقة منه، إلا أنه بعد فصله دشن الطريقة «الصلاحية التيجانية» الجديدة، بمدينة إمبابة، وقدم أوراق اعتمادها إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ولكن المشيخة ومجلسها الأعلى رفضوا بسبب مخالفته الأعراف والتقاليد الصوفية، وطالبوه بالإعتذار لشيخ الطريقة والعودة إليها، لكنه رفض ولا زال ينشر فكر طريقته الجديدة.

نجح صلاح التيجاني، في نشر أفكار طريقته بين الفنانين، حتى أصبح يتبعه عدد كبير منهم، ومنهم على سبيل المثال سمية الخشاب وأحمد سعد، حيث كان «التيجاني» سببًا رئيسيًا في زواجهما.

الشات بين صلاح التيجاني والفتاة خديجة

خديجة تتهم التيجاني بالتحرش

«حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يغفر لي العمى اللي كنت فيه وأنا صغيرة لحد ما كبرت.. دمر حياتي وما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي».. بهذه الكلمات المؤثرة بدأت خديجة خالد، قصتها عن تحرش الشيخ صلاح التيجاني بها، وأيدها الرأي كثيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا من منتقدي المذهب الصوفي.

تقول خديجة: «هناك علاقة قوية بين عائلتي وبين الشيخ التيجاني ترجع لأكثر من 21 عامًا، كان عمري 7 سنوات، هذا الرجل غزا حياتنا بعمق لدرجة أنه كان يتخذ خيارات أمورنا اليومية، حتى خرجت من هذه الطائفة بعد الذهاب إلى العلاج من الصدمات الشديدة التي سببتها لي».

وسردت خديجة قصتها مع الشيخ التيجاني، بأنه «ليس متلاعب رئيسي فحسب، بل متحرش جنسي أيضًا، ففي عام 2016، وهي في سن الـ21 سنة أرسل لها الشيخ صورة إباحية لشخصين مستلقيين فوق بعضهما البعض عاريين متبوعة برسالة جنسية وهي «مُشتاق»، يلمح إلى أنه يفتقد هذا، متبوعًا بالاعتذار و«إيموشن» الضحك.

خديجة: لو لم أمسح الصورة لأقمت ضده قضية تحرش

وصفت «خديجة» نفسها بأنها كانت غبية جدًا وحظها سيء لأنها مسحت الصورة على الفور، مضيفة: «مكنتش مصدقة ومسحتها.. وندمت على مسحها كان يمكنني رفع قضية تحرش جنسي ضده.. دمر حياتي ولسه بتعالج من تأثيره حتى اللحظة، ومع ذلك تستمر عائلتي وأصدقائها في متابعته بإخلاص مع السماح له بحمل أطفالهم».

وتابعت خديجة محذرة: «إلى جميع أولئك الذين يتبعونه من الأصدقاء والعائلة، كل ما يمكنني قوله هو حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يغفر لي على العمى الذي كنت فيه، ونفسي أهلي يصدقوني».

وأكملت حديثها: «هذا الرجل يدعي أنه قطب الزمان مما يعني أعلى رتبة للشيخ أو الإنسان بعد النبي محمد، ويجب إطاعة أوامره، وليس التفاوض، فهو يعرف القدر والمصير، وعدم إتباعه سيؤدي إلى الجحيم، وأقنعها منذ أن كان عمرها 8 سنوات أنه من المفترض أن تتزوج من ابنه عن طريق التقصير».

وتستطرد: «كما يدعي هذا الرجل أنه يعرف المصائر ويجب أن نطيعه دون أن يكون لدينا رأي وإلا سنطرد من مجموعته «CULT»، ومنذ عام 2015 أجبرني على بدء محادثات لمدة 3 سنوات من حياتي مع ابنه، وطلب مني عدم إخبار ابنه عن خطة الزواج من ابنه، بينما في نفس الوقت يتحدث معي بشكل غير لائق من خلال النصوص.. واكتشفت بعدها أن ابنه قد انخرط في حب فتاة أخرى».

وتساءلت خديجة: «كيف يعرف الشيخ صلاح القدر، ويسيطر على حياتها، ويتغير هذا المصير لأن ابنه قرر ألا يفعل ذلك، كيف غير ابنه ذلك المصير الذي أقنعها به والده أنه لا يوجد مخرج منه»، لافتة إلى أن هذه كانت هذه نقطة الانهيار بالنسبة لها.

التيجاني يحرر محضر سب وقذف ضد خديجة

من جانبه، لم يقف الشيخ صلاح الدين التيجاني، مكتوف الأيدي أمام تلك الاتهامات، وعلى الفور حرر المحضر رقم 9 أحوال بتاريخ 16 سبتمبر 2024، اتهم فيه بالسب والقذف والتشهير كل من روج منشور اتهامه بالتحرش.

صلاح التيجاني والفتاة خديجة



التيجاني يكشف لـ«البوابة نيوز» تفاصيل اتهامه بالتحرش

كشف التيجاني أن هذا الشات المتداول يعود إلى عام 2016، وأنه كانت ثمة علاقة تربطه مع أسرة "خديجة" ومع والدها ووالدتها وجدها وجدتها، جعلته قريبًا منهم إلى حد أنهم أدخلوه في تفاصيل حياتهم، وبدأوا يشكوا له من تسلط الأب "خالد" وعلاقته السيئة بزوجته وابنته التي كانت تدرس في "تركيا"، وأن الزوج انفصل مرتين بطلقتين عن زوجته.

وأضاف: حاولت الإصلاح قدر المستطاع لكني فشل، حتى أن الزوج أوقع على زوجته الطلقة الثالثة وظن أنه يمكنني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه وإرجاع الزوجة إلى كنفه، وحملني نتيجة الفشل وبدأ يُهاجمني في الدوائر الأسرية، قبل أن يخرج الخلاف للعلن ويهاجمني على الملأ ويدفع ابنته إلى كتابة هذا "البوست" ويكتب هو الآخر بوست يُموله لينتشر كالنار في الهشيم بقصد الإيذاء والنيل من سمعتي، على حد قوله.

وأضاف: أما عن الفتاة فقال إنها على خلق وهي الآن متزوجة ولديها أبناء، والسبب في معاناتها النفسية هو والدها، الذي أساء معاملتها ومعاملة زوجته وعاشوا معه تحت ضغط نفسي وعصبي طيلة حياتهم، ثم بعد انفصاله عن زوجته بدأ يستغل ابنته في تصفية حسابات شخصية وينتقم ممن مدوا له يد العون والمساعدة.

وأكد التيجاني، أن صدره ليس غائرًا من الفتاة "خديجة" لأنه يعلم أنها ضحية لظروف نفسية صعبة وضعها فيها والدها، وأنه يختصمه فيما أثاره وتقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق لتكشف عن حقيقة ما أثير وهل هناك جهات ما تقف وراء محاولات التشويه لا لشخصه فقط ولكن للصوفية ولبعض الشخصيات العامة التي أظهرت حبها للصوفية ونشرت من خلال أعمالها مفاهيمها عن الحب والعطاء والرحمة، وتأثير ذلك في الحديث عن حب الوطن وإعلاء قيمته وقدره في النفوس.. ولننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات.

حملة موجهة ضد التصوف

من جانبه، قال أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن هناك حملة موجهة حاليًا ضد الصوفية، ولهذا ظهر مقطع فيديو فتاة تتهم صلاح التيجانى، وتقول: إنه شيخ طريقة، فيما ظهر فيديو لأم الفتاة تنفى اتهامات ابنتها.

وأوضح «قنديل»: هذا الشخص غير تابع للمشيخة العامة للطرق الصوفية، وحاول التقديم لاستحداث طريقة وتم رفض طلبه لأنه خرج عن القواعد والضوابط المحددة لذلك.

وأردف: المشيخة العامة للطرق الصوفية ليست طرفًا فى هذا الموضع، وصلاح التيجانى غير تابع للمشيخة، والشيخ محمد الحافظ أحمد محمد الحافظ التيجانى هو شيخ الطريقة التيجانية.

وأكد: إذا ارتكب صلاح التيجاني جرم لابد أن يعاقب عليه، متسائلًا عن سبب فتح هذا الموضوع هذه الأيام حيث أنه كان منذ سبع سنوات، وهذا يؤكد أن هناك مؤامرة ومحاولة هجوم على الصوفية.

بيان التبرؤ من صلاح التيجاني

رد من المشيخة حول اتهام صلاح التيجاني بالتحرش

قالت مشيخة الطريقة التيجانية بجمهورية مصر العربية العامة للطرق الصوفية، إن صلاح الدين التيجاني مسلم عامي غير عالم، هو يدعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها، ويغرر بأشباه المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التيجانية، والطريقة منه براء ما دام يدور في دائرة الشبهات وتدور حوله الشائعات.

وأعلنت الطريقة التيجانية مُمثلة في مشيختها بالزاوية التيجانية الكبرى -للجميع- برائتها من كل قول أو فعل يُخالف يعتقده أهل السنة الجماعة، سلف الأمة الصالح وما اتفق عليه العلماء، مهما كانت مكانة المخالف ومهما انتشر صيته.

وأكدت المشيخة، أنها أعلنت في عام 2017 وفي عام 2019 أيضًا، أن هذا الشخص معزولًا عن أي مُسمى تابع للطريقة التيجانية، وأنه لا يمثل إلا نفسه، وغير مسموح له ممارسة أي نشاط خاص بها، لعدم أهليته، ولما ثُبت لديها من فساد معتقده وانحرافه عن الطريقة وتحرفه لأصولها.

وأهابت المشيخة بكل من ينقل عنها أو ينقل أخبارها، بأن للطريقة جهتها الوحيدة المُعتمدة لدى المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وهي الزاوية التيجانية الكبرى في حي المغربلين.