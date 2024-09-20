ترامب: ينبغي أن تهزم كمالا هاريس لأن فوزها سيضر بإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال كلمة له، أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لا تستطيع أن تحمي الشعب اليهودي من حماس، كما وعد ترامب بدعم إسرائيل، إذا أصبح رئيسا لأمريكا.

وأضاف ترامب، أن الهجمات على إسرائيل هذه الأيام لم تحدث منذ "الهولوكوست"، وأكد مجددا أنه سيحمي إسرائيل وسيدافع عنها حينما يكون في البيت الأبيض.

تعرض ترامب لإطلاق نار في ولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، حيث أصيب المرشح للرئاسة الأمريكية بجروح طفيفة في حادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، قالت كامالا هاريس، فيما يخص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن الحرب بين إسرائيل وحماس يجب أن تنتهي، ودعت إلى المضي قدما نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشددت هاريس، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار، واتفاق للإفراج عن الرهائن، وأضافت أنه من الضروري سرعة توفير الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.