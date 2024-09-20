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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل ترويج الفيديوهات القديمة بمواقع التواصل الاجتماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء رجال الشرطة على أحد المواطنين "قديم" سبق تداوله فى عام 2018، وقد تم فى حينه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وصدر بيان من وزارة الداخلية آنذاك.
 وأوضح المصدر أن تكرار بث الجماعة الإرهابية لفيديوهات قديمة واجتزائها من مضمونها يؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة، وهو ما يعيه الشعب المصري.

الجماعة مقطع الفيديو لجماعة الإخوان الإرهابية التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية