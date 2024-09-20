مصدر أمني: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل ترويج الفيديوهات القديمة بمواقع التواصل الاجتماعي

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء رجال الشرطة على أحد المواطنين "قديم" سبق تداوله فى عام 2018، وقد تم فى حينه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وصدر بيان من وزارة الداخلية آنذاك.

وأوضح المصدر أن تكرار بث الجماعة الإرهابية لفيديوهات قديمة واجتزائها من مضمونها يؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة، وهو ما يعيه الشعب المصري.