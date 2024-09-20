الأمن يكشف تفاصيل واقعة اتهام شيخ الطريقة التيجانية بالتحرش

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها، وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها، واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وتبين أن المذكور غير منتمي للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري عرض الطرفين على النيابة العامة.