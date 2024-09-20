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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هجمات روسية بالمسيرات تستهدف محطات الطاقة الفرعية بأنحاء متفرقة في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الإدارة العسكرية للجيش الأوكراني بكييف تطالب المواطنين بالتوجه للملاجىء، بعد ورود أنباء تفيد بأن روسيا تشن هجمات بالمسيرات تستهدف محطات الطاقة الفرعية بأنحاء متفرقة في أوكرانيا.

وأمس الخميس، قالت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، أن المواجهات مع الجيش الروسي تتزايد باستمرار على الخطوط الأمامية، حيث تم تسجيل 187 مواجهة مباشرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أكدت الهيئة، أن القوات الروسية كثفت من هجماتها الجوية والصاروخية، حيث شنت 79 غارة جوية استهدفت مواقع تابعة للجيش الأوكراني ومناطق سكنية، إلى جانب إطلاق ثلاث ضربات صاروخية.

هجمات روسية أوكرانيا كييف استهداف محطات الطاقة الفرعية