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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية بالضفة المحتلة.

ومنذ قليل، استشهد فلسطيني، وأصيب آخرين جراء استهداف إسرائيلي لمنزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفًا على منزلًا لعائلة "أبو ربيع" في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وما زالت طواقم الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج إيلياء في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

فلسطين جيش الاحتلال حملة اعتقالات بلدة كفر لاقف قلقيلية