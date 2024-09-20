سباق الموت.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين بالفيوم

لقي شخص مصرعه متأثرًا بجراحه، وأصيب آخر بعدما دهسه شابين متهورين كان يتسابقا بدراجتيهما الناريتين بأحد الأحياء الشعبية بمحافظة الفيوم، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة بالتحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم ثان الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من الأهالي بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث دهس دراجة نارية عند داخلة أبو عش بناحية حي الصوفى دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن شابين متهورين كانا يقودا دراجتين ناريتين "موتوسيكل" بهدف السباق وأثناء مرور شخص أربعيني دهسته إحدى الدراجتين التي كانت مسرعة بشكل جنوني لتنهي بذلك حياته متأثرًا بجراحه كما أصيب قائد الدراجة وحالته خطرة وفر السائق الأخر هاربًا.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق،فيما جرى نقل المصاب إلى ذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بضبط قائد الدراجة الهارب كما أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفنة ومباشرة التحقيق.