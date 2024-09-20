القبض على سائق «توك توك» دهس طالبًا بكورنيش المعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق توك توك، دهس طالبا، بمنطقة كورنيش النيل، دائرة قسم شرطة المعصرة، ونقل رجال الإسعاف المصاب إلى مستشفى النصر، ووضعه تحت الملاحظة الطبية، بسبب خطورة حالته.

وردت إشارة من النجدة، لضباط قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، مفادها وقوع حادث سير وإصابة شاب يدعى “ أحمد أ” في العقد الثاني من العمر (طالب) مقيم بالمعصرة، إثر اصطدام مركبة توك توك به أثناء عبوره الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين أن قائد المركبة النارية كان يقود بسرعة عالية، مما أسفر عن وقوع الحادث وإصابة المجني عليه.

وتحفظت قوات مباحث قسم شرطة المعصرة علي السائق المتسبب في الحادث والمركبة النارية.

تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.