أتلتيكو مدريد ينتزع انتصارًا قاتلًا من لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

انتزع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني انتصارًا قاتلًا من ضيفه لايبزيج الألماني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يسجل الأتلتي هدف الفوز في الشوط الثاني، وتحديدًا في الوقت بدل من الضائع.

لدغ لايبزيج، مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق بنجامين سيسكو، لتحاول كتيبة المدرب دييجو سيميوني بعد هذا الهدف تعديل النتيجة، حتى الدقيقة 26، التي شهدت ارتطام كرة أنخيل كوريا في العارضة.

جريزمان يسجل ويصنع في فوز أتلتيكو مدريد على لايبزيج

وفي الدقيقة 28، نجح أنطوان جريزمان في تسجيل هدف التعادل للفريق المدريدي، بعدما وجه عرضية زميله ماركوس يورينتي نحو شباك الفريق الألماني بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات لاعبي الفريقين في الشوط الثاني لخطف هدف الثلاث نقاط، ولكن باءت بالفشل حتى انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء.

وفي الدقيقة 90+1، سجل المدافع خوسيه خيمينيز هدف الفوز لفريق أتلتيكو مدريد من صناعة أنطوان جريزمان.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.