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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثلاثي وادي دجلة في نصف نهائي بطولة باريس للإسكواش

هانيا الحمامي
هانيا الحمامي
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نجح 3 من أبطال أندية وادى دجلة في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش -إحدى البطولات البلاتينية. 

وحجز علي فرج مقعدا في نصف النهائي بعد الفوز على محمد الشوربجي بنتيجة 3-1 بواقع نقاط (11-6) (10-12) (11-5) (11-2). 

وفي منافسات السيدات تأهلت روان العربي بعد تغلبها على نيلي كول بنتيجة 3-0 بواقع نقاط (11-9) (11-5) (12-10)، وصعدت هانيا الحمامي بعد تغلبها على فيروز أبو الخير بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (9-11) (11-2) (11-13) (11-9) (11-8).

يأتي هذا استمرارًا للأداء القوي لبطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي في كبرى البطولات المحلية والدولية، وذلك بفضل جهود إدارة "وادى دجلة" في تطوير مستوى "الحمامي"، وتحفيزها للمنافسة على الفوز بالألقاب.

وتعد بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 15 حتى 21 من أبريل الجاري في باريس، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 213 ألف دولار.

 

بطولة باريس للإسكواش أندية وادي دجلة علي فرج هانيا الحمامي