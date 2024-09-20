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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال المستهدفة تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن أجهزة الاتصال التي تم تفجيرها في أماكن متفرقة داخل بيروت ومناطق آخرى تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان.

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت بالإضافة إلى أماكن آخرى في لبنان موجة انفجارات لأجهزة الاتصال "البيجر" و"إيكوم" اللاسلكية، مما أدت إلى مقتل عدد من المدنيين وعناصر من حزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك نحو 20 قتيل، وأكثر من 450 مصاب، جراء تفجير أجهزة الاتصال في حوزة مستخدميها في أماكن متفرقة  داخل لبنان.

وكل يوم يتزايد الصراع بين حزب الله اللبناني، والجيش الإسرائيلي، حيث يتبادل الطرفان القصفات الصاروخية، بالمسيرات والأسلحة الحديثة، فنفذ الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، سلسلة واسعة من الهجمات على جنوب لبنان.

 وشن حزب الله، قصفًا بـ 7 صواريخ في مستوطنة المطلة حيث لحقت أضرار في المباني واندلع حريق بالمنطقة بالإضافة إلى إصابة جندي من القوات المحلية للمستوطنة.      

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