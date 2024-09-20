«رايا» ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

انتزع فريق أرسنال الإنجليزي تعادلًا ثمينًا من أتالانتا الإيطالي، خلال المباراة، التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب جيويس، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، وسط استحواذ متبادل بين الطرفين على الكرة.

وفي الشوط الثاني، سنحت فرصة لفريق أتالانتا للتقدم على أرسنال، وذلك عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 51.

أرسنال يتعادل مع أتالانتا خارج الديار

دخل ريتيجوي مهاجم الفريق الإيطالي لتسديد ركلة الجزاء، لكن كان للحارس الإسباني دافيد رايا رأي آخر، حيث تصدى للركلة ليمنع الفريق اللندني من التأخر في النتيجة، ويحافظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليخرج أرسنال بنقطة ثمينة خارج الديار.

وبتلك النتيجة، حل أرسنال في المركز العشرين في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بنقطة وحيدة، بينما جاء أتالانتا خلفه بنفس النقطة.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.