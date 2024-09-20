موناكو يكسر صمود برشلونة بـ10 لاعبين بثنائية في دوري أبطال أوروبا

تلقى فريق برشلونة الإسباني، مساء أمس الخميس، هزيمة من مضيفه موناكو الفرنسي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد لويس الثاني في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت أحداث المباراة بإثارة مبكرة، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مدافع برشلونة إريك جارسيا في الدقيقة العاشرة، بعدما منع الياباني مينامينو لاعب موناكو من الانفراد بالحارس تير شتيجن.

استغل موناكو النقص العددي في صفوف برشلونة، وأحرز هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق ماجنيس أكليوش.

وبالرغم من حالة الطرد في صفوف البلوجرانا، إلا أنه سجل هدف التعادل في الدقيقة 28، بعد مجهود فردي رائع من جوهرته لامين يامال الذي راوغ لاعبي أصحاب الأرض. ثم سدد كرة متقنة في شباك الحارس فيليب كون.

برشلونة يتلقى الخسارة الأولى في دوري أبطال أوروبا

وفي الشوط الثاني، استحوذ موناكو على الكرة في أغلب الأوقات بشكل نسبي، واستمر في الضغط على مرمى برشلونة.

ونجح فريق الإمارة الفرنسية في كسر صمود الفريق الكتالوني بـ10 لاعبين، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 71 عن طريق جورج إلينيخينا.

وبعد هذا الهدف، أجرى هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، أكثر من تغيير في محاولة منه لتعديل النتيجة، لكن انتهت المباراة بفوز موناكو على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات التقليدي)، ليشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يخوض برشلونة مواجهات على ملعبه أمام كل من: بايرن ميونخ الألماني - أتالانتا الإيطالي - يونج بويز السويسري - بريست الفرنسي.

وخارج أرضه ضد كل من: بوروسيا دورتموند الألماني - بنفيكا البرتغالي - النجم الأحمر الصربي - موناكو الفرنسي.