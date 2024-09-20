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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة أمام مرور حلوان

الحادث
الحادث
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لقي شاب عشريني مصرعه، دهسته سيارة مسرعة، أمام وحدة مرور حلوان، وتمكنت قوات الأمن من القبض على السائق المتسبب في الحادث.

وردت إشارة من النجدة لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها وقوع حادث سير ومصرع شاب.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى «عبد الرحمن أشرف» يبلغ من العمر 18 عاما، مقيم بركن الياسمين  بدائرة قسم شرطة حلوان، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء سيرها أمام وحدة مرور حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط سائق السيارة الملاكي المتسبب في الحادث، وتبين أنه كان يقود سيارته بسرعة زائدة.

تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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