فلسطين.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء القصف الإسرائيلي لمنزل وسط مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفا على منزلًا لعائلة "أبو ربيع" في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وما زالت طواقم الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج إيلياء في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين ليصل إلى 41 ألفا و272، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، وذلك منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.