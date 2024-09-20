هانيا الحمام تتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024

تأهلت المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا، إلى نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024 للسيدات، بعد الفوز على مواطنتها فيروز أبو الخير المصنفة الـ 15 عالميا، بنتيجة 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط، التى استغرقت 68 دقيقة، كالتالي:

9-11، 11-2، 11-13، 11-9، 11-8.

وستكون مباراة نصف نهائى بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024 للسيدات، مصرية خالصة، عندما تلتقى هانيا الحمامي لاعبة وادى دجلة، بمواطنتها نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالميا.

تقام البطولة فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الإسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

