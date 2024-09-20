رئيس "الغرف السياحية" يفتتح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

افتتح حسام الشاعر، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، مساء اليوم، مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى نسخته الثانية، والذي تستمر فعالياته حتى 24 سبتمبر الجاري.

وقال الشاعر، إن سياحة المهرجانات تعد أحد عناصر الترويج السياحي الفعال التي ترعاها الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار، وهى أحد أهم وسائل الجذب السياحي، والتي تعمل على ترويج أنماط مختلفة عالميا من خلال إقامة المشاركين الدوليين بالمدن السياحية المصرية.

‎وأضاف : «مهرجان الغردقة لسينما الشباب يقام للمرة الثانية على أرض الغردقة بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، ونتعاون مع إدارة المهرجان ليكون واجهة سينمائية حضارية لمصر والعالم العربي، خاصة وأن كثير من ضيوف الفنادق من الأجانب يحرصون على متابعة أفلامه وحضور حفلي افتتاحه وختامه».

خلال حفل الافتتاح قام الشاعر بتكريم عدد كبير من الفنانين والمنتجين والمخرجين المشاركين فى المهرجان، وبينهم الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، والمنتج هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما، والمخرجة ساندرا نشأت.

‎يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.