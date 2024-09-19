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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نوران جوهر تتأهل لنصف نهائى بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024

نوران جوهر
نوران جوهر
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تأهلت المصرية نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالمياً، الى نصف نهائى بطولة باريس المفتوحة للاسكواش 2024 للسيدات،  بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحى المصنفة التاسعة عالميا، بنتيجة 3-1.
جاءت نتيجة الأشواط، كالتالى: 7-11، 11-6، 11-7، 11-1.
وتنتظر نوران جوهر الفائز من مواجهة هانيا الحمامى المصنفة الثالثة وفيروز ابو الخير المصنفة 16، فى نصف نهائى بطولة باريس المفتوحة للاسكواش.
تقام البطولة فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.
 

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