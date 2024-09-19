الأمن يضبط المتهم بترويج شائعة تزايد وقائع القتل بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد التطبيقات على مواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص تزايد وقائع القتل بمحافظة أسوان "بخلاف الحقيقة"



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" زعم خلاله أحد الأشخاص تزايد وقائع القتل بمحافظة أسوان دون ذكر وقائع محددة.

بالفحص تبين قيام المذكور (عامل بكافتيريا – مقيم بأسوان) بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه عبر أحد التطبيقات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة بعض العاملين فى مجال التنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية دون ذكر وقائع محددة ، فى إطار سعيه لتحقيق المكاسب المادية من خلال زيادة نسب المشاهدة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .