زيلينسكي في واشنطن الأسبوع المقبل.. محادثات مع بايدن الكونجرس حول الحرب

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس عن زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارته إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتناول تطورات الحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا.

كما سيلتقي الرئيس زيلينسكي خلال الزيارة بمجموعة من المسؤولين الأمريكيين في مجالات الدفاع والطاقة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في هذه القطاعات الحيوية.

كما يُنتظر أن يجتمع مع الجالية الأوكرانية المقيمة في الولايات المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الدعم الشعبي الأوكراني في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، من المخطط أن يجري زيلينسكي لقاءات ثنائية مع قادة من دول مختلفة ومسؤولي منظمات دولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشًا الأوضاع الراهنة وتقديم مقترحات للحلول المرتبطة بالنزاع المستمر.

من المتوقع أيضًا أن يلتقي الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي جو بايدن، حيث يعتزم عرض "خطة النصر" التي أعدتها الحكومة الأوكرانية، وهي خطة تهدف إلى تقديم حلول شاملة للوضع الراهن في الحرب مع روسيا.

كما سيكون ضمن برنامج الزيارة اجتماع مع نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بالإضافة إلى لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في إطار تعزيز الدعم السياسي الأمريكي لأوكرانيا.