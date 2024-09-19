بمشاركة أليو ديانج.. الخلود يتخطى عقبة الوحدة في الدوري السعودي

نجح فريق الخلود، الذي يضم بين صفوفه المالي أليو ديانج، في تخطي عقبة مضيفه الوحدة بالفوز عليه بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

حل فريق الخلود بقيادة أليو ديانج، ضيفًا على الوحدة في مباراة جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

مشاركة ديانج في مباراة الخلود ضد الوحدة

شارك ديانج أساسيًا مع الخلود أمام الوحدة، وخاض المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحصل بندر درويش لاعب الوحدة على البطاقة الحمراء في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 57، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وبعد مرور 3 دقائق فقط، استطاع رفاق أليو ديانج تسجيل هدف اللقاء الوحيد، عن طريق أليكس كولادو من صناعة عبدالله هوساوي.

بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر.

كان ديانج سجل هدفًا رائعًا في مباراة الجولة الماضية أمام العروبة، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3، وحينها افتتح أليو ديانج التهديف في المباراة في الدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بطريقة مميزة.

انتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.