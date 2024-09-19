رئيس الطائفة الإنجيلية: الكنيسة كيان حي وفاعل في المجتمع

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الصلاة السنوي رقم 123 الذي عُقد في الكنيسة الإنجيلية الثانية بمحافظة المنيا، تحت شعار "استيقظي".

شهد المؤتمر حضورًا واسعًا من أبناء كنائس المنيا الإنجيلية، بمشاركة الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي، والقس مدحت زهيان، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس منسى نسيم، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي والكرازي.

كما شارك في فعاليات الاحتفال، القس أمجد ميخائيل، القس جون طلعت، والقس هاني موسى، والقس هشام كامل، والشيخ رضا البطل، والقس أمجد سمير، والمهندسة دينا صادق، والقس بيتر عاطف، والقس كيرلس مجدي، والقس مجدي شاكر، والدكتور الشيخ شريف عاطف، والمهندس ميلاد جليل، والشيخ صموئيل باقي صدقة، والمرنم المهندس ناصف صبحي، والقس عزيز رزق الله.

في كلمته خلال المؤتمر، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أهمية دور الكنيسة ككيان حي وفاعل في المجتمع، مشددًا على ضرورة تقدم الكنيسة للأمام بغض النظر عن الظروف المحيطة.

ةأشار إلى "أن الكنيسة يجب أن تكون نموذجًا ملهمًا من خلال العمل والخدمة التي تشمل جميع جوانب الحياة"، موضحًا "أن رسالة الكنيسة الأساسية هي تحقيق الملكوت على الأرض".

ولفت رئيس الطائفة الإنجيلية إلى سبع سمات أساسية يجب أن تتميز بها الكنيسة: تقديم رسالة الخلاص والحرية، الاعتماد على الكتاب المقدس كمرجعية لتعليم الكنيسة، تبني التلمذة كعملية تعليمية قائمة على الحوار والمعايشة، بناء مجتمع يتسم بالاحترام والاحتواء ويتحاشى الإدانة، احترام إنسانية الفرد والتركيز على تطويره، التضامن مع المحتاج سواء ماديًّا أو نفسيًّا، والتفاعل مع المجتمع لتكون الكنيسة جسرًا للتواصل.

واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أهمية مساهمة الكنيسة في بناء الوطن، مشيرًا إلى وصية الله بالصلاة من أجل سلام المدينة، وداعيًا جميع الكنائس لتجسيد نموذج المسيح في محبتها للمجتمع.