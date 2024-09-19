بالصور .. جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة لمراجعة الخدمات الطبية بمستشفى قنا العام

فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، ومتابعة من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة قيام مسئولى الصحة بجولات تفقدية كل فى إطار اختصاصاتهم ، وتوفير رعاية طبية متكاملة لكافة المترددين علي منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة قام الدكتور محمد يوسف عبدالخالق ، وكيل وزارة الصحة بقنا بجولة تفقدية موسعة بمستشفي قنا العام، بهدف الوقوف علي سير العمل بها ومراجعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها

بدأت الجولة بتفقد وحدة الغسيل الكلوي للكبار ومراجعة كافة الحالات المرضية بالقسم ، موجهاً الشؤون القانونية بالمستشفي في التوعية للمرضي بالقسم لحصولهم علي بدل الإنتقال ودعمهم في ذلك

وخلال جولته الموسعة التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف ، وكيل المديرية ، والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي ،وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية ، حيث كان فى استقبالهم الدكتور محمد الديب مدير المستشفي .

راجع الدكتور محمد، الوجبات الغذائية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي ومدي إحتوائها على السعرات الحرارية والغذائية المناسبة لهم ، موجهاً بعمل إحصائية لحالات الطوارئ لمرضي الغسيل الكلوي ،

كما إستمع وكيل وزارة الصحة، إلي المرضي بالقسم ومتطلباتهم الصحية موجهاً إدارة المستشفي بتقديم كافة الدعم الطبي والنفسي لهم

وتفقد وكيل الوزارة ، محطة معالجة المياة بوحدة الغسيل الكلوي وتشغيلها وفقاً لما هو مقرر مع تشكيل لجنة دورية لفحص عينات المياه بوحدة الغسيل الكلوي ،مشدداً علي توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لهم ودعم المرضي بالقسم في إستخراج قرارات الغسيل ، موجهاً العلاج علي نفقة الدولة وإتخاذ اللازم نحو التسريع في إستخراج القرارات

وخلال جولته تفقد عبد الخالق، مطبخ المستشفي وقام بمراجعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي مع التأكيد علي حصول العاملين بالمطبخ علي شهادات الأغذية الصحية اللازمة لهم، مشدداً علي ضرورة توفير مستلزمات السلامة والصحة والمهنية بالمستشفي ومراجعتها بصورة كاملة

كما تفقد المغسلة بالمستشفي للتأكد من تشغيلها وإلتزام العاملين بها بالتعامل السليم مع مفارش وأدوات الغسيل بما يمنع إنتقال العدوي بين المرضي

وإستكمل عبدالخالق جولته داخل أقسام المستشفي بتفقد قسم الأطفال المبتسرين وتشغيل الحضانات بكفاءة وتشغيل شبكة الأكسجين بالقسم والتعامل الصحيح مع الحالات بالقسم ومراجعة خدمات الصيدلة الإكلينيكية داخل القسم ومدي التنسيق بينهم وبين أطباء القسم

موجهاً بعمل مرجع لتوصيات الصيادلة الإكلينيكيين بالقسم وباقي أقسام المستشفي

وتفقد وكيل الوزارة وحدة المناظير الجراحية وألتقي بالأطباء بالقسم مشيداً بجهودهم في الإرتقاء بوحدة المناظير وأهميتها في تنفيذ العديد من المناظير المختلفة، وشدد علي الإنتهاء بصورة دورية من قوائم الإنتظار ، موجها بعقد العديد من الحلقات العلمية لأطباء المناظير ودعمهم بالجديد في علم المناظير

كما راجع عبدالخالق، خلال جولته الموسعة بالمستشفي الحالات المرضية بالعناية المركزة وحالات الدخول ومدي إلمام الفريق الطبي بالحالة الصحية لكل مريض ،كذلك قسم العناية المركزة للأطفال والتي تضم ١١ سرير عناية مركزة أطفال ،

وشدد علي الصيانة الدورية لأجهزة العناية المركزة وتوافر قطع الغيار اللازمة لضمان تشغيلها بصورة جيدة ، وخلال لقاءه مع مديرة بنك الدم الإقليمي وجه بتوفير فصائل الدم المختلفة ومشتقاته وفقاً للائحة المالية المقررة مع الحرص علي التعاون المشترك بين المديرية وبنك الدم الإقليمي بما يعود بالنفع علي مصلحة المرضي.

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